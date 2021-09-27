ВОЗ запланировала возобновить расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения вируса COVID-19, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Новой группе ученых, названной научной консультативной группой по происхождению новых патогенов, может быть поручено изучить, появился ли COVID-19 в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека, заявили изданию официальные лица ВОЗ.

Отмечается, что в команду ученых входят специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Как сообщили в ВОЗ, новая инициатива также поможет ускорить расследование происхождения COVID-19, которое рискует затянуться, в то время как образцы крови ранних жертв коронавируса могут стать непригодными для использования.

Новое исследование будет проведено после того, как первоначальное расследование ВОЗ, включавшее посещение китайского Уханя, где были зафиксированы первые случаи COVID-19 в конце 2019 года, показало, что данных, предоставленных китайскими учеными, недостаточно для ответа на важнейшие вопросы о происхождении вируса.

Официальные лица США, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен, настаивали на том, чтобы генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возобновил расследование происхождения COVID-19.

Тем временем официальные лица КНР в течение нескольких месяцев настаивали на том, что организация должна изучить другие страны, такие как Италия и США, относительно происхождения вируса. Так, Пекин призывал международное сообщество проверить работу лаборатории США на военной базе в Форт-Детрике (штат Мэриленд). Власти Китая при этом напоминали, что летом 2019 года лабораторию временно закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.