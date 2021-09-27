Обнародована статистика зараженных коронавирусом в Грузии

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 663 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 27 человек умерли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 607 155 человек, число умерших - 8 844 человек.

Вылечился 578 881 человек.