ФРГ готовится к коалиционным переговорам

В ближайшее время в Германии начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании федерального правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено - ни одна из политических сил не набрала парламентского большинства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала наибольшее число голосов ( 25,7%) и получает 206 мест в Бундестаге из 735. У блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196 мест. Консерваторов поддержали чуть боле 24%, для них это худший результат в истории. В парламент проходят также "Зеленые", Свободная демократическая партия, "Альтернатива для Германии" и Левая партия.

Кандидат в канцлеры от Социал-демократов Олаф Шольц завил, что хочет заключить коалицию с "зелеными" и либералами, он призвал ХДС уйти в оппозицию.

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера последние 16 лет, заявила, что после формирования следующего кабмина уйдет из политики. Кандидат на пост канцлера от консерваторов Армин Лашет также заявил о готовности формировать правительство.

Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году формирование коалиции заняло 172 дня. Результаты правой популистской партии "Альтернатива для Германии" на этот раз снизились до 10%.