Пентагон опроверг слова Байдена

Министерство обороны США фактически опровергло высказывания американского президента Джо Байдена о том, что оно не давало ему рекомендаций оставить часть воинского контингента в Афганистане.

С комментариями на эту тему выступили во вторник глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли и глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи. Они приняли в комитете по делам ВС Сената Конгресса США участие в слушаниях, на которых рассматривались обстоятельства вывода американского воинского контингента из Афганистана.

"Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас мое честное мнение. Мое честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тыс. военнослужащих", - заявил Маккензи. В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят, в частности, Ближний Восток и Южная Азия.

Схожим образом высказался и Милли. По его словам, с осени 2020 года и в последующие месяцы он призывал к тому, чтобы США сохраняли 2,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, при необходимости увеличив контингент до, "может быть, 3,5 тыс. <...>, чтобы двигаться вперед к решению [афганской проблемы] путем переговоров". В связи с этим законодатели попросили Остина уточнить, были ли доведены до сведения Байдена данные советы военачальников. "Их вклад был получен президентом и, несомненно, был рассмотрен президентом", - признал руководитель военного ведомства.

Между тем Байден ранее утверждал, что никто из американского генералитета не призывал его оставить в Афганистане какую-то часть войск США. В интервью телекомпании ABC 18 августа глава вашингтонской администрации заверял, что не получал рекомендаций такого рода от командования ВС США и других своих советников, курирующих вопросы национальной безопасности.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести свои силы из республики. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.