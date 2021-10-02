«Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение» заявили о победе на выборах

Провластные партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" утверждают, что они одерживают победу на выборах в органы местного самоуправления, которые проходят в субботу в Грузии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Оппозиция в Тбилиси уверенно выигрывает и на референдуме, и на выборах мэра Тбилиси. Теперь главное прийти в оставшиеся часы и увеличить эту разницу. Мы видим беспрецедентную мобилизацию избирателей в течение дня, и "Грузинская мечта" видит это лучше всех, но она мало что может сделать, кроме того, что они предпринимают традиционно - запугивание, шантаж, распределение денег", - заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия на брифинге.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили также утверждает, что его команда уверенно побеждает на выборах.

"У нас неплохая активность - данные, которые у нас есть, показывают, что "Грузинская мечта" уже в восьмой раз убедительно победит",- заявил Папуашвили на брифинге.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что "Грузинская мечта" "убедительно побеждает во всех муниципалитетах". "Но для того, чтобы утвердить вашу победу, необходима ваша активность", - отметил он.