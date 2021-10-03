https://news.day.az/world/1386991.html В Грузии задержан гражданин Армении, ему грозит до 6 лет тюрьмы - ПОДРОБНОСТИ
В Грузии задержан гражданин Армении, ему грозит до 6 лет тюрьмы - ПОДРОБНОСТИ
За подделку и реализацию фальшивых акцизных марок в большом количестве в Грузии задержали гражданина Армении, передает Day.Az со ссылкой на Newsgeorgia.
По данным Следственной службы Минфина Грузии, обвиняемый сбыл 3051 фальшивую акцизную марку на алкогольные напитки в Тбилиси на сумму в 2,7 тысячи долларов. Именно в процессе незаконной продажи марок обвиняемый и был задержан.
Следствие ведется по статье УК Грузии - изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
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