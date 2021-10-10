https://news.day.az/world/1389849.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 206 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 348 856 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 645 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 24 217 человек.
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