В Британии запустят первую ракету

Британская технологическая компания Skyrora, базирующаяся в Эдинбурге, намерена начать космические пуски своих ракет с 2022 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Times.

Ранее ни одна компания не проводила запуски ракет с британской территории. Планируется, что запуски будут проводиться с космодрома SaxaVord на острове Анст в северной части Шетландских островов.

СМИ сообщают, что до 2030 года компания намерена запустить до 16 56-тонных ракет для вывода спутников. Ранее космодром SaxaVord получил инвестиции размере 1,4 млн фунтов стерлингов от датского миллиардера Андерса Холька Поульсена, владеющего крупными участками земли в Шотландии.

"Мы не делаем тайны из наших планов стать первой компанией, которая совершит запуск с британской земли", - заявил основатель компании, уроженец Украины Владимир Левыкин. Компания намерена использовать в своей ракете Skyrora XL собственное синтетическое топливо, созданное при переработке пластика. При строительстве космодрома планируется создать 140 новых рабочих мест на острове.