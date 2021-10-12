Произошедшее в Греции землетрясение ощущалось и в Турции

У побережья греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение было зафиксировано сегодня в 12:24 по местному времени.

Сообщается, что землетрясение ощущалось и в Измире и его окрестностях.

Отмечается, что в некоторых районах острова Крит имеются разрушения.