https://news.day.az/world/1390770.html Произошедшее в Греции землетрясение ощущалось и в Турции
Произошедшее в Греции землетрясение ощущалось и в Турции
У побережья греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение было зафиксировано сегодня в 12:24 по местному времени.
Сообщается, что землетрясение ощущалось и в Измире и его окрестностях.
Отмечается, что в некоторых районах острова Крит имеются разрушения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре