Немцы потребовали компенсации за дорогой газ

Ассоциация городов Германии (организация, действующая в интересах граждан ФРГ) потребовала от властей субсидий на отопление из-за роста цен на газ. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета Die Zeit.

У некоторых немецких семей есть проблемы с оплатой счетов, отмечает издание. Берлин должен помочь бедным, поскольку энергия не должна быть привилегией тех, у кого много денег, призвали в ассоциации. Рекордно подорожавший газ сильно ударит по многим муниципалитетам из-за более высоких затрат на электроэнергию и отопление зданий, сказал директор организации Герд Ландсберг.

По его оценкам, городские муниципалитеты могут недосчитаться 8,5 миллиарда евро в этом году. Если стоимость топлива продолжит бесконтрольно расти, в стране возникнет угроза "драматического социального дисбаланса", уверены эксперты.

В 2021 году доходы России от нефти и газа могут превысить уровень допандемийного 2019 года на фоне высоких цен на эти виды топлива. В частности, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти на 70 процентов (50 миллиардов долларов) по сравнению с прошлым годом.