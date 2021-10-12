Россия и США проведут специальные консультации по визам и работе диппредставительств

Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Специально соберутся представители из столиц, будут специализированные консультации по условиям деятельности диппредставительств, визам и примыкающим вопросам", - сказал он.

По словам Рябкова, то, что стороны вышли на понимание необходимости таких консультаций, "само по себе неплохо, но никаких гарантий о достижении договоренностей нет". "Российская сторона будет стремиться к этому, но для этого требуется встречная готовность", - отметил замглавы.

Он также добавил, что похожие консультации будут по другим сегментам двусторонней повестки дня, но о них пока рано говорить.

Рябков ранее провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.