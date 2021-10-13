https://news.day.az/world/1391407.html В Турции раскрыта иранская шпионская сеть - задержаны 8 человек - ВИДЕО
В Турции раскрыта иранская шпионская сеть - задержаны 8 человек - ВИДЕО
В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции в провинции Ван на востоке страны была разоблачена иранская шпионская сеть, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Задержаны восемь человек, в том числе два агента иранских спецслужб.
Сообщается, что члены группы были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.
Кадрами задержания поделился телеканал TRT Haber.
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