В Турции раскрыта иранская шпионская сеть

В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции в провинции Ван на востоке страны была разоблачена иранская шпионская сеть, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Задержаны восемь человек, в том числе два агента иранских спецслужб.

Сообщается, что члены группы были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.

Кадрами задержания поделился телеканал TRT Haber.