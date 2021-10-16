Названы самые «влиятельные» паспорта в мире

Самыми "влиятельными" паспортами в мире признаны паспорта Сингапура и Японии. Как сообщает CNN со ссылкой на отчет Henley Passport Index, их граждане могут без визы посещать 192 страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это на 166 больше, чем у граждан Афганистана, которые без визы могут побывать всего в двадцати шести странах. Эта страна заняла последнюю точку в рейтинге.

В отчете отмечается тревожная тенденция на рост глобального неравенства в доступности международных перемещений.

"Глобальный север и так уже некоторое время применяет агрессивные стратегии сдерживания миграции путем жесткого применения пограничного контроля, подрывая передвижение людей различными способами. Ограничения на поездки, связанные с COVID-19, являются новым дополнением к набору инструментов сдерживания миграции, используемых глобальным севером для ограничения мобильности с глобального юга", - сообщается в отчете.