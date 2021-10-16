Борис Джонсон дал оптимистичный прогноз по борьбе с климатической катастрофой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на заявление посланника американского президента Джо Байдена по вопросам климата Джона Керри о том, что конференция с мировыми лидерами в Глазго (COP26) по проблеме глобального потепления не принесет ожидаемых результатов. Глава правительства Великобритании настаивает, что обсуждение на саммите аспектов климатической катастрофы сподвигнет страны, которые отличаются наибольшим вредным воздействием на окружающую среду, откорректировать свои экологические программы. Об этом пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Керри признал, что саммит COP26 может завершиться на том, что некоторые государства не согласятся на сокращение выбросов углерода, которое необходимо для предотвращения разрушительных масштабов изменения климата. "Встреча в Глазго закончится, и мы узнаем, кто выполняет свои обещания, а кто нет. Хотя будет разрыв, мы должны быть честными и признавать его в качестве дополнительной мотивации для ускорения мер", - высказался ранее Керри.

Джонсон ответил на заявление посланника Байдена и дал оптимистичный прогноз предстоящего саммита по климату. Чиновник уверен, что Великобритания, как принимающая конференцию сторона, сможет побудить страны подписаться на сокращение парниковых газов и вредных выбросов для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

При этом противники политики Джонсона, а также британские активисты обвиняют премьер-министра в неспособности показать "государственную мудрость", которая необходима в качестве позитивного примера по сокращению выбросов для других мировых лидеров на COP26.