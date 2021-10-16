В Южной Корее устроят реальную «Игру в кальмара»

Расположенный в южнокорейском городе Каннын отель St. John's объявил о проведении битвы на выживание из сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщается на странице отеля в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принять участие в игре может любой желающий - не только постояльцы гостиницы. Более того, приглашаются люди всех возрастов. Победитель получит 5 млн вон.

Участникам выдадут визитную карточку с телефоном организатора игры - такие карточки получили герои сериала. Игрокам предстоит сразиться в четырех состязаниях.

Участники, которые нарушат правила или не появятся в день начала игры, будут исключены - не убиты, как это было в эпизодах.

Личность устроителя игры будет раскрыта в конце.

Однако администрация Каннына запретила отелю проводить мероприятие, потому что оно нарушит действующий в провинции Канвондо, где находится город, указ об обязательном социальном дистанцировании, связанный с пандемией коронавируса.