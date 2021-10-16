ООН призывала упростить процедуру воссоединения семей для афганских беженцев

Вопреки опасениям, политические потрясения в Афганистане не привели к масштабной волне переселенцев, пытающихся перейти границу, сообщает сайт ООН, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Однако многие афганцы, получившие ранее убежище в третьих странах, не могут воссоединиться со своими близкими родственниками, заявила на брифинге в Женеве представительница Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту,

Она призвала страны из соображений гуманности и учитывая сложную обстановку в приоритетном порядке предоставлять визы оставшимся в Афганистане членам семей беженцев.

"Принцип воссоединения семьи защищен международным правом и региональными обязательными к исполнению юридическими инструментами", - напомнила Манту.

В УВКБ опасаются, что для реализации своего права на воссоединение с семьей беженцам придется теперь преодолевать еще более многочисленные барьеры, чем раньше, а сам процесс может стать более дорогостоящим и длительным.

Некоторые страны недавно взяли на себя обязательства ускорить эти процедуры, однако в ООН отмечают, что этого недостаточно, и рекомендуют максимально упростить процесс, чтобы положить конец мытарствам беженцев, добивающихся визы для своих близких.