В Турции перевернулся пассажирский автобус

В Турции перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Кавак ила Самсун.

Водитель потерял контроль над управлением, автобус скатился в 150-метровую пропасть в направлении Богазичи.

По предварительным данным, погибли 2 человека, 15 получили травмы.