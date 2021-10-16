https://news.day.az/world/1392459.html В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть погибшие и много пострадавших
В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть погибшие и много пострадавших
В Турции перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Кавак ила Самсун.
Водитель потерял контроль над управлением, автобус скатился в 150-метровую пропасть в направлении Богазичи.
По предварительным данным, погибли 2 человека, 15 получили травмы.
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