В Бейруте убитых активистов "Хезболлы" и "Амаля" похоронили под автоматные очереди

Накануне на юге Бейрута прошли похороны активистов шиитских движений "Хезболла" и "Амаль", убитых накануне в результате обстрела массовой манифестации против методов расследования прошлогоднего мегавзрыва в бейрутском порту.

Как передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il, траурная церемония сопровождалась автоматными очередями. Полиция и армия не вмешивались, пытаясь обеспечить относительный порядок шествия и предотвратить новые вооруженные столкновения.

Жертвами стрельбы, произошедшей 14 октября стали семь человек. Трое погибших были активистами "Хезболлы", трое - представителями движения "Амаль". Кроме того, погиб прохожий, родственники которого обратились с личной просьбой к лидеру "Хезболлы" Хасану Насралле о наказании виновных.

В четверг, 14 октября, сторонники шиитской группировки "Хезболла" и ее союзника - движения "Амаль" вышли на манифестацию с требованием отправить в отставку судью Тарика Битара, руководящего расследованием взрыва, происшедшего в порту Бейрута в августе 2020 года.

Демонстранты направлялись к Дворцу правосудия, когда по ним был открыт огонь. Телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хезболлой", сообщал о шести погибших и более 60 раненых.

В перестрелке использовали автоматическое оружие и гранатометы.

Следует отметить, что обстрел произошел в районе площади Тайуни, расположенной на границе христианских и шиитских кварталов. Во время гражданской войны в Ливане этот район был фактически линией фронта.