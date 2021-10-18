«Киноэкипажу» не разрешили забрать с МКС камеру

Вернувшимся на землю актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко не дали забрать с Международной космической станции (МКС) камеру, на которую они снимали художественный фильм "Вызов". Об этом рассказал в эфире телеканала "Первый" заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обратно, я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она еще полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована", - сказал Сурин.

Он отметил, что Пересильд и Шипенко разрешили увезти с МКС по килограмму личных вещей.