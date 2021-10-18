В 8 иранских провинциях возник продовольственный кризис.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель отдела по улучшению продовольственного обеспечения населения министерства здравоохранения Ирана Зехра Абдуллахи.

Она отметила, что продовольственный кризис наиболее остро ощущается в провинциях Систан и Белуджистан, Колгилуе и Боерахмад Хузистан, Хормозган, Илам, Керман, Южный Хорасан и Бушехр: "Кризис пандемии коронавируса, инфляция и рост цен привели к возникновению дефицита продовольствия в стране".