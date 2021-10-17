Турция продолжает курс на сближение с Африкой по всем направлениям. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Анголу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого лидера, за период нахождения на постах премьер-министра и президента он совершил 38 визитов в 28 африканских стран.

"Анкара никогда не воспринимала сотрудничество со странами Африки в качестве краткосрочного и рассчитанного на выгоду", - подчеркнул Эрдоган.

По состоянию на конец 2020 года, объем турецко-африканской торговли превысил 25 млрд долларов, Турция является стратегическим партнером африканских стран, проинформировал он.

При этом глава турецкого государства отметил особую значимость визитов в Анголу и Того.

"Данные визиты имеют особую значимость, поскольку это первые официальные визиты турецкой стороны [в названные страны] на уровне президента", - отметил Эрдоган.

Президент Эрдоган прокомментировал запрос Турции на покупку самолетов F-16. По его словам, США сделали данное предложение, так как на повестке дня имеется вопрос о выплаченных Турцией 1,4 млрд долларов за F-35.

Также, отвечая на вопросы журналистов, глава государства проинформировал, что Турция предоставила медицинское оборудование и лекарства 159 странам и 12 международным организациям в рамках борьбы с пандемией.

"С началом применения вакцины TURKOVAC Турция попытается оказать посильную поддержку всем странам", - подчеркнул турецкий лидер.​