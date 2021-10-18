Полицейский в США застрелил преступника, напавшего на него с ножом при задержании

Сотрудник полиции в городе Форт Смит (штат Арканзас) ликвидировал в воскресенье утром преступника, напавшего на него с ножом во время задержания. Как сообщил на пресс-конференции глава полицейского управления Дэнни Бейкер, сотрудник прибыл на вызов и увидел, как мужчина избивает подростка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полицейский приказал злоумышленнику остановиться, и когда он подошел к нему, чтобы надеть наручники, тот ранил его ножом. Сотрудник правопорядка открыл огонь, застрелив нападавшего. Полицейский был госпитализирован.

Подросток, оказавшийся сыном преступника, позднее умер в больнице от полученных травм. Правоохранители позднее обнаружили в соседнем доме убитую женщину.