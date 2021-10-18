https://news.day.az/world/1393236.html Драка между пограничниками на китайско-индийской границе - ВИДЕО
Драка между пограничниками на китайско-индийской границе - ВИДЕО
Телеграм-канал "Свежести" поделился видео с горного участка китайско-индийской границы, куда обе стороны предусмотрительно не подвозят бронетехнику, оружие пограничников всегда на складе и никаких учений - демонстрации силы из-за постоянных споров на нескольких участках.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал, в результате пограничники обеих стороне почти на регулярной основе выбивают друг другу зубы и ломают носы кулаками, палками и камнями.
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