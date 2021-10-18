Драка между пограничниками на китайско-индийской границе

Телеграм-канал "Свежести" поделился видео с горного участка китайско-индийской границы, куда обе стороны предусмотрительно не подвозят бронетехнику, оружие пограничников всегда на складе и никаких учений - демонстрации силы из-за постоянных споров на нескольких участках.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал, в результате пограничники обеих стороне почти на регулярной основе выбивают друг другу зубы и ломают носы кулаками, палками и камнями.