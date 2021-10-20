Правительство Италии отложило до 2023 года введение налогов на пластик и сладкую газировку, а также выделило средства для сдерживания роста цен на электроэнергию для населения. Данные положения содержатся в одобренном "Программном документе бюджета на 2022 год". Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительственного дворца Киджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее налоги на пластик и сладкую газировку планировалось ввести с 1 января 2022 года.

Кроме того, предполагается выделять дополнительно до €2 млрд в год на национальную систему здравоохранения до 2024 года. Определенные поправки планируется ввести в пенсионную систему, которая сейчас опирается на формулу "100", при которой можно выйти на пенсию, если при сложении возраста и 40 лет трудовой деятельности получается 100. Таким образом, минимальный пенсионный возраст составит 60 лет. При этом со временем планируется постепенное увеличение пенсионного возраста путем изменения в этой формуле суммы, необходимой для выхода на пенсию, со 100 на более высокую.

Как указывает пресс-служба, данный документ будет направлен для одобрения в Еврокомиссию и национальный парламент, а также послужит основой для проекта бюджета.