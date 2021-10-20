https://news.day.az/world/1393900.html Извержение вулкана на Канарах длится уже ровно месяц - ВИДЕО
Извержение вулкана на Канарах длится уже ровно месяц - ВИДЕО
Вулкан на острове Пальма извергается уже ровно месяц. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Во вторник к океану устремился еще один поток лавы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, местным жителям специалисты вновь рекомендовали оставаться в помещениях из-за плохого качества воздуха. Вулканологи полагают, что извержение может продлиться до трех месяцев. Жертв удалось избежать, но потоки лавы уничтожили дома, дороги и сельскохозяйственные территории.
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