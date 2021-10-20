Прокуратура в Нью-Йорке начала новую проверку в отношении Trump Organization

Прокуратура округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк инициировала проверку в отношении компании Trump Organization, принадлежащей семье бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в среду сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ее источников, компания находится под угрозой начала уголовного расследования в рамках изучения ее финансовых операций, связанных с инфраструктурой для игры в гольф, которой владеет Trump Organization.

Как отмечается, в течение последних нескольких месяцев прокуратура запрашивала отчетность у гольф-клуба Trump National Golf Club Westchester и администрации города Оссининг, которая определяла сумму имущественного налога для собственности компании. Источник издания пояснил, что, по мнению представителей надзорного органа, Trump Organization могла ввести в заблуждение местные власти относительно реальной стоимости владений, чтобы сократить налоговые выплаты.

Пока остается неясным, приведет ли эта проверка к предъявлению каких-либо обвинений, указывает The New York Times.

Представители компании бывшего главы Белого дома отказались комментировать газете данную информацию.