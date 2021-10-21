Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" стартовала с космодрома Наро

Макет полезной нагрузки массой 1,5 тонны успешно выведен на околоземную орбиту запущенной в Республике Корея первой в стране ракетой-носителем "Нури". Пуск состоялся в четверг в 17:00 (11:00 по бакинскому времени) с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула, сообщило министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С момента запуска до выхода на орбиту прошло немногим более 16 минут. Все системы сработали в штатном режиме, отмечает ведомство.

Ракета "Нури" весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя на первой ступени, одним на второй ступени и одним на третьей ступени. На борту ракеты был макет полезной нагрузки массой 1,5 тонны, который будет находиться на низкой околоземной орбите - от 600 до 800 километров от земной поверхности.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.