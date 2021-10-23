Южная Корея планирует запустить ракету-носитель "Нури" еще как минимум пять раз

Республика Корея осуществит по меньшей мере еще пять пусков ракеты-носителя собственной разработки "Нури" (KSLV-II). Об этом сообщили в пятницу министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, а также Корейский институт аэрокосмических исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, следующий запуск должен состояться 19 мая 2022 года. Его цель будет заключаться в том, чтобы вывести макет полезной нагрузки весом 1,3 тонны и спутник для проверки рабочих характеристик ракеты весом 200 кг на низкую орбиту высотой от 600 до 800 км над Землей.

Затем последуют запуски в декабре следующего года, в 2024, 2026 и 2027 годах. С третьего пуска планируется выводить на орбиту миниатюрные спутники следующего поколения в рамках участия в глобальных проектах по исследованию космоса.

Первый запуск ракеты "Нури" с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Основная часть полета прошла по плану. В частности, разделились первая и вторая ступени, был удален обтекатель, запустился двигатель третьей ступени, а на высоте 700 км макет спутника отделился от головной части ракеты. Однако полезная нагрузка не была выведена на заданную орбиту из-за сбоя в работе третьей ступени.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд).