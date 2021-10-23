В Польше задержали два автобуса с нелегалами

В Польше в Лодзинском воеводстве полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает PAP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу. Автобусы остановили на трассе А2. Это центральная часть страны, на полпути к Чехии и Германии.

"В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовал 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии", - сообщила пресс-секретарь полиции Анета Соберай.