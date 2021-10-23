В мире зарегистрировано более 243 миллиона COVID-случаев

По состоянию на утро 23 октября в мире зафиксировали 243 779 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что зарегистрировано 4 954 000 смертей, а выздоровели 220 889 083 человека.

Наиболее случаев COVID-19 фиксируют в США (46 264 596). На втором месте Индия (34 159 562), на третьем - Бразилия (21 711 843).