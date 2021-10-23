https://news.day.az/world/1395082.html В мире зарегистрировано более 243 миллиона COVID-случаев
В мире зарегистрировано более 243 миллиона COVID-случаев
По состоянию на утро 23 октября в мире зафиксировали 243 779 524 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что зарегистрировано 4 954 000 смертей, а выздоровели 220 889 083 человека.
Наиболее случаев COVID-19 фиксируют в США (46 264 596). На втором месте Индия (34 159 562), на третьем - Бразилия (21 711 843).
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