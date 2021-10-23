В США умер физик-миллиардер Валентин Гапонцев

Российский ученый и бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщает Forbes со ссылкой на источник. Также смерть подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти пока не известна.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает $2,8 млрд.