Cтрельба в США, есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате стрельбы на студенческой вечеринке неподалеку от университета в городе Форт-Вэлли (штат Джорджия). Об этом сообщило в субботу местное отделение телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным правоохранительных органов, некоторые из пострадавших госпитализированы, информации об их состоянии нет. Дополнительных подробностей не приводится.

Полиция призвала местных жителей избегать места происшествия.