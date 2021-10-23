Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию

Редакционная коллегия газеты Washington Post опубликовала статью, в которой рассказала об особенностях гиперзвукового оружия, разрабатываемого РФ и КНР, и призвала Белый дом сесть за стол переговоров с Москвой и Пекином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тексте говорится, что гиперзвуковые ракеты значительно медленнее баллистических - 6 тыс. км/ч против 24 тыс. км/ч. Преимущество гиперзвуковых снарядов заключается в том, что они "движутся по более низкой траектории и способны маневрировать".

Авторы предполагают, что новое вооружение может изменить тактику ведения войны. По их словам, гиперзвуковые ракеты подталкивают военных к нанесению ударов без предупреждения.

WP отмечает, что гиперзвуковое оружие стало ответом России и Китая на развернутую на Аляске и в Калифорнии систему ПРО, которая, как заявляли американские власти, была развернута в ответ на угрозу из Северной Кореи.

В заключение журналисты призывают Соединенные Штаты привлечь к переговорам по контролю над вооружениями Китай и не допустить выхода из них России.