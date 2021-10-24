Таджикистан объявил о катастрофической ситуации в Афганистане

В Афганистане складывается катастрофическая ситуация. Об этом заявил министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что такой вывод следует из ряда факторов: отсутствия легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, а также систематического нарушения прав человека. По его утверждению, все вышеперечисленное ведет к дальнейшему превращению страны в рассадник международного терроризма, угрожающего безопасности и стабильности в регионе.

Мирзо также указал, что после вывода войск международной коалиции военно-политическая обстановка в Афганистане полностью деградировала.