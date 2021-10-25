В Судане арестованы чиновники высокого ранга

Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath. Армия блокировала все въезды в столицу страны Хартум и перекрыла мосты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди задержанных - министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.

Как сообщают иностранные СМИ, также задержан премьер-министр Судана Абдалла Хамдак группой вооруженных людей. На улицах Хартума появились военные, аресты чиновников действующего правительства продолжаются.