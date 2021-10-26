Смертельная угроза человечеству достигла рекордных масштабов

Уровень парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году достиг рекордных значений. Концентрация удерживающих тепло газов в 2020 году росла высочайшими за все предыдущее десятилетие темпами, и эта тенденция сохранится в 2021 году, предупреждает в своем докладе Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По представленным данным, концентрация углекислого газа в 2020 году достигла 413,2 части на миллион и составила 149 процентов от доиндустриального уровня. Метан и закись азота выросли на 162 и 23 процента соответственно от показателей 1750 года, когда, как указано в отчете, деятельность человека начала нарушать естественное равновесие Земли.

При этом отмечается, что повсеместные масштабные локдауны, вызванные пандемией коронавируса, помогли временно снизить вредные выбросы, но не уменьшили угрозу изменения климата, поскольку никак не повлияли на темпы роста и уровень парниковых газов в атмосфере. Глобальное потепление уже представляет собой смертельную опасность: природные катаклизмы убивают тысячи людей, подчеркивали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, если концентрация парниковых газов будет продолжать расти такими же темпами, планета перегреется "гораздо больше", чем на предусмотренные Парижским соглашением 1,5-2 градуса выше доиндустриального уровня, что вызовет рост количества экстремальных погодных явлений и сопутствующие социально-экономические последствия.

Сводка по парниковым газам (Greenhouse Gas Bulletin) будет представлена участникам переговоров на климатическом саммите в Глазго. Ученые рассчитывают, что статистика побудит правительства как можно быстрее "пересмотреть промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни" и принять меры по предотвращению глобальных изменений климата.