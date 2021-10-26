Женщины в Кабуле проводят демонстрацию, требуя соблюдения их прав

Несколько женщин проводят в афганской столице демонстрацию, требуя от захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" соблюдения их права. Об этом сообщает во вторник афганское агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Право на работу и образование - наше основное право", - приводит агентство один из лозунгов участниц демонстрации.

Оно отмечает, что женщины планировали провести демонстрацию перед офисом Миссии ООН по содействию Афганистану, но талибы не позволили им этого сделать.

Сообщений об инцидентах во время акции не поступало.