Польша ответила ЕС на штраф в миллион евро в сутки

Решение Суда ЕС штрафовать Польшу на миллион евро в сутки за реформу судов - это шантаж и узурпация власти в республике со стороны Брюсселя. Об этом заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер. Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж", - написал Калета в социальной сети.

Ранее 27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда - в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.