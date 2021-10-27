На съемочной площадке фильма Rust с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны

Правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна Rust ("Ржавина") нашли несколько боевых патронов. Об этом заявил на пресс-конференции в среду шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", - сказал он и добавил, что пока не будет комментировать то, как боеприпасы с настоящими пулями оказались на съемках.

Всего на съемочной площадке найдено порядка 500 патронов, среди которых, как полагает следствие, есть боевые. Все боеприпасы, а также пуля, убившая Хатчинс и ранившая режиссера Джоэла Соузу, будут направлены на экспертизу в криминалистическую лабораторию ФБР.

По словам Мендосы, смертельный выстрел был произведен из револьвера марки "Кольт" 45-го калибра, он также будет передан на экспертизу. Еще две обнаруженных на съемках единицы огнестрельного оружия, по оценкам следователей, непригодны для стрельбы.

Следователи не обнаружили видеозаписи инцидента, сообщил шериф.

"В районе места происшествия находилось съемочное оборудование, и мы рассчитывали найти видеозапись. Однако съемка в тот момент не велась, запись найти не удалось", - сказал шериф.

По его словам, Болдуин сотрудничает со следствием. "Он сотрудничает со следствием. Свою оценку его поведению я давать не буду. Раскрыть, где он сейчас находится, я тоже не могу", - отметил шериф.

Позиция прокуратуры

Выдвижение обвинений в деле о стрельбе на съемках фильма возможно и в отношении самого актера Алека Болдуина, заявила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс.

"Мы не исключаем никого", - сказала она, отвечая на вопрос о том, в отношении кого могут быть выдвинуты обвинения.

Прокурор при этом отказалась отвечать на вопрос, какие именно обвинения могут быть выдвинуты против Болдуина или иных участников съемок. Она отметила, что при принятии соответствующего решения будет исходить из материалов, собранных офисом шерифа.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, в свою очередь, добавил, что стрелял именно Болдуин и этот факт установлен в ходе расследования. Он отметил, что процесс сбора улик, после завершения которого можно будет говорить о выдвижении обвинений, пока продолжается. "Мы не устанавливаем каких-либо сроков для его завершения и намерены тщательно изучить всю имеющуюся информацию", - указал Мендоса.