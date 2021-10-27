В Пентагоне считают, что китайская гиперзвуковая ракета облетела земной шар
Пентагон полагает, что Китай летом 2021 года провел испытания гиперзвукового оружия, во время которых ракета облетела вокруг земного шара. Об этом сообщило в среду американское издание Defense One, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В публикации приводятся слова сотрудника американского оборонного ведомства, имя и должность которого не указаны. По его версии, гиперзвуковая ракета "облетела земной шар". Он отметил, что в Пентагоне в настоящее время оценивают последствия указанных испытаний.
На прошлой неделе президент США Джо Байден признал, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает КНР. 16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
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