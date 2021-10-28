Парламент Португалии не одобрил бюджет на 2022 год - вероятны досрочные парламентскими выборами

Собрание республики (однопалатный парламент) не поддержало проект бюджета Португалии на будущий год, который представило правительство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Заседание транслировалось на сайте палаты.

Данное решение парламента чревато досрочными парламентскими выборами. Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты обладает лишь 108 креслами в 230-местной палате. Таким образом, для одобрения бюджета политической силе было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.

Португальская коммунистическая партия и Блок левых выступили против инициативы правительства, требуя среди прочего реформ в системе общественного здравоохранения, повышения пенсий и более значительного повышения минимальной заработной платы. Как передавало агентство EFE, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза предупреждал, что в случае неодобрения проекта бюджета на будущий год он может распустить парламент и объявить о досрочных выборах в стране. Изначально волеизъявление запланировано на 2023 год.

Премьер в ходе дебатов в Собрании республики заверил, что не собирается уходить в отставку, даже если палата не одобрит бюджет. Кошта также уточнял, что в случае внеочередных выборов вновь готов стать кандидатом от соцпартии на пост главы правительства.

Отказ парламента утвердить бюджет может привести к сложностям с распределением в стране средств из Фонда восстановления ЕС. Португалия должна получить от Брюсселя €16,6 млрд до 2026 года.