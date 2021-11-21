В Грузии заявили о критической ситуации с COVID-19

В Грузии из-за тяжелой эпидемиологической обстановки с COVID-19 система здравоохранения "работает на грани возможностей". Об этом заявил замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Если количество инфицирований будет продолжать расти, Грузии понадобится мобилизация дополнительных коек, подчеркнул чиновник.

"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - сказал Имнадзе.