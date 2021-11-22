В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлен 1 851 случай заражения коронавирусом, 5 530 человек выздоровели, 55 - скончались, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на грузинский правительственный сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 22 012 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 814 097, при этом 755 229 человек выздоровели, 11 553 - скончались.

В настоящее время 58 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 708 - на стационарном лечении.

По состоянию на 22 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 644 человека.