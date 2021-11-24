Нидерланды начали отправлять коронавирусных пациентов в Германию

Нидерланды отправляют некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией в больницы ФРГ из-за нехватки коек в профильных клиниках.

Об этом сообщает портал Nieuws со ссылкой на Национальную сеть неотложной помощи (LNAZ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

23 ноября были отправлены два пациента из разных больниц в Роттердаме на лечение в Германию. Один из них был отправлен в город Бохум, второй - в Хертен (земля Северный Рейн - Вестфалия, граничащая с Нидерландами).

Отмечается, что такая отправка больных очень трудозатратна. Их перевозят в мобильном отделении интенсивной терапии в сопровождении специального медицинского персонала. ФРГ дала согласие принять 20 больных с коронавирусом из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что супруг Меркель раскритиковал немцев за лень в отношении прививок. Некоторые граждане Германии слишком ленивы и самоуверенны, чтобы делать прививку против коронавируса, заявил Йоахим Зауэр.Он также подчеркнул, что в той же Италии больше вакцинированных, вероятно, из-за событий в начале пандемии коронавируса - "ярких изображений гробов и колонн военных грузовиков" во время первой волны эпидемии.