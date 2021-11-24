В Британии предложили ввести пожизненные сроки за убийство полицейских

Правительство Великобритании представит законопроект, предполагающий обязательное вынесение пожизненных тюремных приговоров за убийство полицейских, пожарных, фельдшеров и других сотрудников экстренных служб при исполнении ими профессиональных обязанностей. Об этом в среду сообщил заместитель главы правительства и министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все находимся в долгу перед теми, кто посвятил свою жизнь работе в экстренных службах. Мы благодарны им, хочу сказать, что мы всегда будем поддерживать их", - написал он в статье для газеты Daily Mail. Рааб также предложил называть данную инициативу "законом Харпера" в память о полицейском Эндрю Харпере, который был убит в возрасте 28 лет в 2019 году, когда приехал на вызов об угоне квадроцикла в местечке Стэнфорд Дингли (графство Беркшир) на юге Англии. Впоследствии трое преступников, причастных к убийству сотрудника правоохранительных органов, получили тюремные наказания сроком от 13 до 16 лет с возможностью досрочного освобождения.

По информации Daily Mail, "закон Харпера" может быть вынесен на обсуждение депутатов Палаты общин британского парламента в начале следующего года в рамках дискуссии вокруг билля о расширении полномочий полиции, принятие которого является одним из приоритетов правительства Бориса Джонсона.