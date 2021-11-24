Группа румын украла с военной базы США дизельное топливо на $2 млн

Группа румынских граждан похитила с американской военной базы на юго-востоке Румынии дизельное топливо на сумму примерно $2 млн, нанеся серьезный ущерб федеральному правительству США. Об этом сообщила в среду румынская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам следователей, несколько человек образовали на территории Румынии преступную группировку, которая с 2017 года похитила жидкое топливо, принадлежащее правительству США, большей частью дизельное, на военной базе "Михаил Когэлничану", а также в районах, предназначенных для проведения тактических военных учений в уезде Констанца. По этому делу проведено шесть обысков, задержаны семь человек.

Как сообщили прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), члены группировки "похитили значительное количество дизельного топлива из генераторов, которые обслуживают определенные зоны в рамках воинской части на американской военной базе "Михаил Когэлничану", так что ущерб, заявленный пострадавшим (федеральное правительство США), составляет примерно $2 млн".

Обыски и задержания прошли в рамках операции по ликвидации организованных преступных группировок, которую проводят в среду в национальном масштабе DIICOT, силы полиции и жандармерии.