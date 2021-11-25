Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Тегерана, которая все больше отклоняется от параметров, согласованных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Деятельность ИРИ (Исламская Республика Иран - прим. ТАСС) в ядерной области все больше отклоняется от согласованных в СВПД параметров. <...> Вместе с тем мы обеспокоены дальнейшим качественным и количественным расширением масштабов ядерной программы ИРИ", - говорится в распространенном МИД РФ заявлении Ульянова.

В связи с этим постпред призвал к "срочному исправлению ситуации" и изучению причин, по которым Иран предпринял отклонение от ядерной сделки. "Необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона на ИРИ", - сказал дипломат.

По мнению Ульянова, единственным путем решения проблемы являются переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Вместе с тем постпред призвал их участников "не начинать диалог с чистого листа". "Такой подход позволит обеспечить динамичное продвижение в переговорах в интересах оперативного восстановления СВПД в изначальных рамках без довесков и изъятий", - резюмировал дипломат.