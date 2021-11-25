Отбор газа из хранилищ Европы превысил полмиллиарда кубометров в сутки

Отбор газа из подземных хранилищ Европы продолжает расти и накануне впервые с марта превысил полмиллиарда кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запасы газа в ПХГ Европы 23 ноября пополнились только на 19 млн кубометров, в то время как отбор из хранилищ за этот же период составил почти 514 млн кубометров. Это максимум не только за отопительный сезон в Европе (начался в начале октября), но и более чем за полгода. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в начале марта.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 71,7% и сейчас составляет около 77,4 млрд кубометров.

Этот показатель достигнут в том числе за счет активного отбора газа из принадлежащих "Газпрому" хранилищ в Европе.