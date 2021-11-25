Загадочные ледяные круги засняли на реке под Тюменью

На реке Туре под Тюменью обнаружили загадочные ледяные круги. Необычное природное явление засняли на видео. Его опубликовал портал "Тюменская область сегодня", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных в сети кадрах можно увидеть незамерзший участок реки в заснеженном лесу, посреди которого плавает идеально ровный ледяной круг диаметром в несколько метров.

Как пояснили в пресс-службе администрации Ялуторовска, круг появился из-за вихревого течения. Специалисты отметили, что явление обычно возникает на реках с медленным течением - слои воды различной температуры после соприкосновения друг с другом образуют воронку. Затем потоки начинают вращать льдину, пока она не отколется и не принимает форму круга. При этом активное движение не дает замерзнуть кромке водоема.

По словам натуралиста Павла Ситникова, водоворот могла также сформировать деревянная коряга на дне реки. Он добавил, что за всю жизнь ему доводилось видеть подобные явления всего пару раз.