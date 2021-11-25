У Байдена удалили предраковую опухоль

Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена в ходе колоноскопии. Его признали трубчатой аденомой - доброкачественной, но потенциально предраковой опухолью, которая не требует дальнейшего вмешательства, говорится в заявлении личного врача политика Кевина О'Коннора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У президента Байдена удалили из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", - сообщается в пресс-релизе Белого дома, распространенного с разрешения самого президента США.

О'Коннор добавил, что трубчатая аденома - это доброкачественное и медленно растущее образование, которое принято считать "потенциально предраковым повреждением". Сейчас президенту не требуется дальнейшее вмешательство, в данном случае рекомендуется проводить "обычные наблюдения".

19 ноября Байден прошел процедуру колоноскопии - осмотра толстого кишечника - и вернулся к исполнению своих обязанностей. На время анестезии он передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, которая стала первой в истории США женщиной с президентскими обязанностями. 20 ноября Байдену удалили полип: операция прошла без сложностей.